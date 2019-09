Exclusief voor abonnees Vrouw steekt man neer omdat ze hem verdenkt van ontrouw "Relatie is nu beter dan ooit" 24 september 2019

Een 37-jarige vrouw uit Bocholt riskeert een celstraf van 18 maanden omdat ze haar man in september vorig jaar thuis neerstak met een keukenmes. Dat deed ze nadat ze in zijn gsm berichten had gevonden

die wezen op bedrog. De man liep een klaplong op en was een maand werkonbekwaam, maar is wel weer samen met de dader. "De relatie is nu beter dan ooit", stelde de advocaat van de vrouw. Zijn cliënte heeft veel spijt en gaf toe dat ze een ander mens was als ze gedronken had. " Haar alcoholverslaving is onder controle. Ze beseft nu dat het beter is om dingen te bespreken als er strubbelingen zijn." Het koppel kwam samen naar de strafrechtbank. Vonnis op 21 oktober. (VCT)