Vrouw smokkelt 2,2 kilogram ingeslikte cocaïne België binnen

Een vrouw uit Frans-Guyana riskeert twee jaar cel en 6.000 euro boete voor internationale drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika naar ons land. Elodie M. had maar liefst 2,180 kilogram cocaïne in haar lichaam, wat levensgevaarlijk is. Ze had 105 bolletjes ingeslikt en ook nog coke anaal en vaginaal ingebracht. De straatwaarde van de drugs bedraagt ongeveer 116.000 euro. De vrouw verdiende naar eigen zeggen slechts 3.000 euro met de smokkel. Zij en haar kind (1), dat ze meegenomen had om vlotter langs de douane te kunnen passeren, zitten ondertussen al zeven maanden in de gevangenis van Brugge. "Ik werd onder druk gezet", vertelde ze gisteren in de rechtbank. Uitspraak op 21 februari. (JEW)

