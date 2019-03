Vrouw overvallen en aangerand tijdens carnaval in Zichem 08 maart 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag is in het Vlaams-Brabantse Zichem een vrouw van vooraan in de vijftig aangerand. Dat gebeurde tussen 2 en 3 uur, toen ze de carnavalsdrukte wilde verlaten. Het Leuvense parket is een onderzoek gestart, maar heeft nog geen verdachte kunnen oppakken. "Ik heb vernomen dat de vrouw vlak bij het carnavalsgebeuren in het centrum van Zichem overvallen is", zegt Manu Claes (CD&V), burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem. "Ze heeft dezelfde morgen een klacht ingediend en is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest, maar ze liep geen zware verwondingen op." Volgens de regionale omroep ROB-tv zou de dader Engelstalig zijn en niets met carnaval te maken hebben. Julie Plevoets, woordvoerster van het Leuvense parket, bevestigt enkel dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de feiten.

