Vrouw noemt rechter klootzak en blaaskaak 19 december 2018

Een vrouw wond er gisteren in de Dendermondse politierechtbank geen doekjes om dat ze geen fan is van politierechter Peter D'Hondt (foto). P. moest verschijnen voor het toevertrouwen van haar auto aan haar vriend, hoewel die een rijverbod had. Maar ze maakte tijdens een andere zaak heel wat misbaar. Toen de politierechter zei dat ze de gebaren achterwege mocht laten, ging ze door het lint. "Je bent een klootzak en een blaaskaak", aldus P. "Ik heb niets misdaan. Als het zo zit, ben ik hier gewoon weg." Ook buiten de zittingszaal bleef ze nog een tijd verder vloeken en verwijten roepen. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse om een pv op te stellen. De vrouw werd niet opgepakt, maar kan wel nog een boete krijgen. De advocaat van de beklaagde bood later zijn excuses aan in haar plaats. Voor de feiten waarvoor ze terechtstond, moet ze alvast 1.600 euro betalen. (KBD)

