Vrouw negeert gesloten slagbomen voor ogen van scholieren 23 november 2018

Een onbekende vrouw heeft de gesloten slagbomen van een spooroverweg aan Kessel-Statie in Nijlen (Antwerpen) genegeerd. Ze deed dat voor de ogen van enkele scholieren die op de terugweg waren van school. Een elfjarig meisje zag het gebeuren en haalde haar gsm boven om de overtreding te filmen. Op de beelden is onder meer te zien dat de vrouw tussen de sporen en de slagboom staat en hoe ze, kort nadat er een trein voorbijraast, de overweg oversteekt. Bij de politie van Berlaar-Nijlen ontvingen ze voorlopig nog geen officiële melding. De vrouw riskeert een fikse boete. Bij Infrabel reageren ze onthutst. Zij voeren al langer campagne tegen het fenomeen spoorlopers. Enig lichtpunt in het filmpje is de reactie van de wachtende scholieren. Zij reageren vol ongeloof. "Dit maakt duidelijk dat de jeugd begrepen heeft dat dit gedrag niet te tolereren valt", luidt het bij Infrabel. (TVDZM)

