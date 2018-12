Vrouw neergestoken in eigen huis in Knokke 15 december 2018

Een 47-jarige vrouw is gisterochtend in haar huis in de stationsbuurt van Knokke-Heist neergestoken door een nog onbekende dader. Die haalde meermaals uit met een mes. Het slachtoffer werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De aanvaller was gisteravond nog steeds op de vlucht. Over het motief bestaat geen zekerheid. Mogelijk was de dader een inbreker en werd hij door de bewoonster betrapt. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart. (MMB)