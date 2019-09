Exclusief voor abonnees Vrouw neemt gsm af van man die haar filmt in kleedhokje 14 september 2019

In het Oost-Vlaamse Zottegem is een man opgepakt die in het zwembad met een gsm onder een kleedhokje filmde terwijl een vrouw zich aan het omkleden was. Het slachtoffer kon de gsm afnemen en de politie waarschuwen. De verdachte werd opgepakt in stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers. Het gaat om een 39-jarige man uit Oosterzele. Hij werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht op 14 oktober. De man wordt verdacht van voyeurisme ten aanzien van meerdere slachtoffers. De feiten dateren van woensdag, maar werden pas gisteren bekendgemaakt door het parket.