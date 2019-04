Exclusief voor abonnees Vrouw moet 34.000 euro terugbetalen aan 90-jarige 'vriendin' 13 april 2019

00u00 0

Een vrouw uit Koksijde is veroordeeld tot 6 maanden cel en 800 euro boete omdat ze een 90-jarige patiënte van een revalidatiecentrum schaamteloos heeft bestolen. De vrouw had zich al jaren voorgedaan als vriendin van de hoogbejaarde dame en ging er regelmatig op de koffie. Ze deed af en toe boodschappen voor haar, waarbij ze haar bankkaart mocht gebruiken. Daarmee haalde ze regelmatig geld voor zichzelf af. Ze wist bovendien waar er bij de bejaarde dame thuis geld lag en stal ook daar regelmatig. Toen de vrouw opgenomen werd in de revalidatiekliniek, ging de dievegge gewoon door. Ze moet haar slachtoffer nu 34.125 euro terugbetalen. (JHM)