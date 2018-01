Vrouw Michel Van Dousselaere maakt pakkende documentaire over leven met dementie: "Ik probeer zijn stem te zijn. Want hoe kijk je in iemands hoofd?" Annick De Wit

20 januari 2018

00u00 1 De Krant Hij weet perfect wat hij wil zeggen, maar de woorden in zijn hoofd zijn zoek. Acteur Michel Van Dousselaere (69) lijdt aan een zeldzame vorm van dementie. Zijn muze Irma Wijsman (55) is zijn spreekbuis. Maakte een waanzinnig mooie documentaire over haar man, in zijn laatste rol, voor het woord het straks in al zijn vormen laat afweten.

De taal, de liefde. Acteurs hebben maar goed twee instrumenten. De taal valt weg voor Michel Van Dousselaere. En daarmee het acteren: het liefste wat hij doet - hij, karakterkop uit 'Aspe', 'Witse', 'Danni Lowinski' en zoveel andere tv-series en al dertig jaar theateracteur. Maar de liefde groeit nog, in tot nog toe ongekende vormen. Tussen hem en Irma, al 23 jaar zijn vrouw, sinds twee jaar zijn noodgedwongen woordvoerster en strenge bewaakster van zijn grenzen, die stilaan nauwer worden.

Irma Wijsman: "Wij kregen de ingewikkelde opdracht: leef verder en pluk de dag. Ja, maar hoe? Michel is heel kwetsbaar. Er is geen schild meer, er is alleen nog de puurheid. Dat is mooi. Maar ze is heel heftig. We wilden ons verhaal vertellen. Want het is universeel. In veel levens kunnen dingen gebeuren die het helemaal op z'n kop zetten. En hoe reageer je dan?"

Michel vroeger, dat was altijd de felle, de perfectionist. De gedreven, gebeten, soms nukkige, meestal uitbundige brok energie, op het toneel en ernaast. Michel vandaag, dat is een vragend gezicht. Zonder al dat lawaai nu. Heel open, met vaak een warme lach, maar ook zuiver verdriet. 'Kom in mijn kop, want ik heb geen woorden meer, dat straalt hij uit' - zegt actrice en goede vriendin Els Dottermans in de documentaire die Irma draaide met filmmaker Patrick Minks.

