Vrouw met messteken in de hals gedood 05 september 2018

De 55-jarige Inge Verstappen die maandagochtend in Lanaken dood in haar douche werd aangetroffen, kreeg twee messteken in de hals. Dat blijkt uit het autopsieverslag. Haar echtgenoot is aangehouden op verdenking van moord. De vrouw lag dood in de douche, die grenst aan haar keukentje. Daar kreeg ze het aan de stok met haar man Enrico C. Volgens de speurders heeft hij twee messen uitgehaald om haar daarmee neer te steken. Hij belde zelf de hulpdiensten. Officieel wordt de man in verdenking gesteld van moord, maar zelf zou hij de feiten nog niet hebben bekend. Volgens bronnen heeft hij het over een ongeval, en schortte er helemaal niets aan zijn relatie met Inge. Maar de speurders geloven dat niet en denken dat hij al langer plannen had om z'n vrouw te vermoorden. Kennissen van Inge vertellen dat het koppel al langer problemen had en dat Inge bij hem weg wilde. "Ze zou maandag zelfs het huurcontract in orde gaan maken van haar nieuwe stekje", klinkt het. (MMM)

