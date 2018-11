Vrouw met beperking wordt voorzitter Leuvense gemeenteraad 23 november 2018

Toekomstig Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) laat het voorzitterschap van de gemeenteraad over aan partijgenote Dorien Meulenijzer. De 29-jarige vrouw is meteen de eerste vrouw die voorzitter wordt van de gemeenteraad. Ridouani wil zo tonen dat Leuven een stad is van mogelijkheden en niet van belemmeringen. Meulenijzer zit immers in een elektrische rolstoel. Ze werd op 14 oktober voor het eerst verkozen in de Leuvense gemeenteraad, maar was in het verleden wel al actief als adviseur Toegankelijkheid en als OCMW-raadslid. "Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van het diverse team dat Mohamed Ridouani als nieuwe burgemeester samengesteld heeft in onze stad.", zegt Meulenijzer in een eerste reactie. (BMK)

HLN