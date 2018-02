Vrouw kruipt achter stuur na 13 glazen wijn 15 februari 2018

00u00 0

Een 43-jarige vrouw uit Knokke-Heist kreeg gisterochtend het schaamrood op de wangen toen ze aan de politierechter moest uitleggen waarom ze vorige zomer met 3,68 promille alcohol in het bloed achter het stuur kroop. Omgerekend had ze zo'n 13 glazen wijn op. Een verklaring kon ze niet geven. "Maar ik ben sindsdien echt wel goed bezig", probeerde ze de rechter te overtuigen. "Er zijn zelfs weken waarin ik niks drink. En als ik dan toch nog eens te veel gedronken heb, brengt een taxi me naar huis. Of ik een alcoholprobleem heb? Neen, dat denk ik niet."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN