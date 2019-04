Exclusief voor abonnees Vrouw krijgt slaappillen omdat ze geen seks wou 04 april 2019

Een vijftiger uit Diksmuide is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij zijn partner slaappillen deed slikken. Reden? De relatie liep slecht en zijn vrouw wou niet met hem naar bed. "Als je wil slapen, dan zal je slapen!", riep hij, terwijl hij de pillen in haar mond duwde. Ze kon nog de hulpdiensten bellen, waarna de man gearresteerd werd. Volgens de rechter ging het echter niet om moordpoging, maar om opzettelijke slagen en verwondingen. De man, die een jaar in voorhechtenis zat, mag de cel verlaten maar moet zich laten begeleiden. Zijn ex krijgt 3.000 euro schadevergoeding. (BBO)