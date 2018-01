Vrouw krijgt 5 jaar uitkering, maar klust bij als prostituee 00u00 0

Een 56-jarige vrouw uit Jabbeke heeft vijf jaar lang een ziekteuitkering gekregen, terwijl ze werkte als prostituee. B.L. streek door de jaren heen 99.429 euro op. Daardoor riskeert ze nu zes maanden cel, 4.800 euro boete en de terugbetaling van de onterechte uitkering. De vrouw prostitueerde zich van 2012 tot 2017. Ze maakte reclame via kranten en op de website Redlights. Advocate Aurélie De Muelenaere, die de vrouw verdedigt, vroeg een straf met uitstel omdat de vrouw zich noodgedwongen prostitueerde. Na een relatiebreuk bleef ze achter met een hoge schuldenberg. "Voor zichzelf en twee kinderen had ze amper 50 euro leefgeld per week. Veel heeft ze er trouwens niet aan verdiend." De vrouw kampt ook met psychische problemen en werd eerder tot tien maanden cel veroordeeld voor brandstichting. (SRB)

