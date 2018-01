Vrouw koopt Mongoolse tent op kerstmarkt om in te wonen 00u00 0

Een Gentse vrouw heeft op de Brusselse kerstmarkt een woonst gekocht. Elvira De Cauter (28) schafte er een joert, een Mongoolse hut, aan. Nu is ze van plan de voormalige kersttent neer te planten op een stuk grond in Gent om erin te wonen. "In Mongolië wonen mensen ook in zo'n tent. Dus waarom ik niet? Eigenlijk wilde ik eerst zelf een hut bouwen, maar toen ik met mijn familie voorbij de joert liep, was ik meteen overtuigd", zegt Elvira. De ronde hut maakte deel uit van het Mongoolse dorp op de Brusselse kerstmarkt en deed dienst als kerstchalet. In plaats van de boel af te breken, besloot de eigenaar de joert zelf ook te verkopen. "Ik belde de man meteen op en voor 6.500 euro was de joert van mij. Een koopje, want normaal kost zo'n hut zelfs 9.000 euro." Elvira zoekt nu een stuk veld of weide waar ze haar aankoop opnieuw kan opbouwen.

