Vrouw jat nummerplaten van non 20 juni 2018

Een 37-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Zuienkerke riskeert twee maanden cel en een boete omdat ze de nummerplaten van een non heeft gestolen. Op 11 juni vorig jaar passeerde Stefanie G. het klooster van de Zusters van het Geloof in Tielt. Ze zag er een auto staan en stopte om beide nummerplaten los te vijzen. Die monteerde ze nadien op haar eigen VW Golf. Een trucje dat G. al meermaals had toegepast, aangezien ze halsstarrig weigert haar wagen in te schrijven of te verzekeren. Ze liep tegen de lamp, toen ze zélf de politie belde na een ruzie met haar vriend. "Ik heb niets misdaan, het is mijn ex die zulke dingen doet", sakkerde de vrouw. Haar strafblad is tien pagina's lang. (