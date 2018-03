Vrouw houdt misbruik door papa jarenlang geheim, tot ook dochtertje slachtoffer wordt 10 maart 2018

Een 29-jarige vrouw die jarenlang misbruikt werd door haar vader, is uiteindelijk toch naar de politie gestapt nadat haar 4-jarig dochtertje ook slachtoffer werd van de man. "Zij wilde haar geheim meenemen in haar graf", zei haar advocaat gisteren op het proces tegen de vijftiger uit Borgerhout. "Tot ze vorige zomer ineens haar eigen dochtertje hoorde zeggen dat 'grootvake' haar pijn had gedaan." De vader bekende na een tijd dat hij zijn dochter 12 jaar lang misbruikt had, telkens op woensdagnamiddag - als de moeder van het meisje niet thuis was. Tijdens het babysitten op zijn kleindochter zou hij zich één keer bevredigd hebben. "Monster!", schreeuwde zijn dochter hem toe, toen de bekentenis werd voorgelezen op het proces. De man riskeert 12 jaar cel. De rechtbank doet over een maand uitspraak. (PLA)

