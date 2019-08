Exclusief voor abonnees Vrouw gered tijdens nachtelijke zwempartij 02 augustus 2019

Een Belgische vrouw heeft haar leven te danken aan Nederlandse zaalmedewerkers van een strandbar in Cadzand. "Donderdagnacht rond 4 uur zei ze plots dat ze wilde zwemmen en begon zich uit te kleden", zegt Lotte van Hal (20), die betrokken was bij de reddingsactie. "We raadden het haar af omdat het donker en koud was, maar ze sprong toch in zee." De Belgische ging kopje-onder en twee collega's van Lotte zwommen haar achterna. "Jesse (20) en Joël (19) gingen puur op adrenaline het water in. Achteraf gezien was het heel gevaarlijk, maar we wilden haar redden", zegt Lotte.

