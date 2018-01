Vrouw gedood met 18 messteken "omdat ze het uitlokte" 00u00 0

De 53-jarige Congolees B.N. uit Tongeren riskeert 20 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote Domi (52). De financiële druk na de aankoop van een woning leidde tot relatieproblemen. Op 3 maart 2016 sneed B.N. tijdens een ruzie de halsslagader van zijn vrouw over. Daarna haalde hij nog 17 keer uit met het plooimes, terwijl het slachtoffer weerloos op de grond lag. "Dit was doodslag, geen moord", verdedigde advocaat Jan Keulen de Congolees. "Hij heeft in een fractie van een seconde beslist. Het werd hem te veel en hij is gek gedraaid." Meer nog: het slachtoffer zou haar dood zelf uitgelokt hebben door N.G. jarenlang het bloed vanonder de nagels te pesten. Als de rechtbank hiermee rekening houdt, kan de strafmaat zakken tot een celstraf tussen de één en vijf jaar. Dochter P. (17) getuigde alvast begripvol. "Mijn vader heeft een fout gemaakt. Hij heeft me mijn moeder afgenomen, maar ik blijf van hem houden." Vonnis op 8 februari.

