Vrouw en zoontje De Bruyne niet naar Rusland 09 juni 2018

00u00 0

Mason Milian (2) zal zijn papa - afhankelijk van het succes in Rusland - zo'n maand moeten missen. De kinderen en echtgenotes van de Rode Duivels zijn nochtans een paar dagen welkom in het hotel van de nationale ploeg, in de rand van Moskou, maar Kevin De Bruyne en zijn vrouw Michèle namen zelf de beslissing om dat niet te doen. "Ik heb mijn redenen", aldus de middenvelder. "Het is niet gemakkelijk om met een kind van twee alles te regelen, om voor één of twee dagen naar Rusland te komen." (NP)