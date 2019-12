Exclusief voor abonnees Vrouw en baby komen om door CO-vergiftiging 02 december 2019

In een appartement in Anderlecht zijn zaterdagvoormiddag een vrouw en een baby dood teruggevonden. Volgens buren zijn de slachtoffers een Portugese moeder en haar dochtertje. Het gerecht gaat ervan uit dat ze stierven aan een CO-vergiftiging. De brandweer mat bij aankomst een hoge concentratie koolstofmonoxide in het gebouw. "Zelfs toen we alle ramen opendeden om te verluchten, bleven we CO meten", zegt woordvoerder Walter Derieuw. De andere bewoners werden op tijd uit het gebouw geëvacueerd en bleven ongedeerd.

