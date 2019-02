Vrouw + elektrische fiets = racen maar 18 februari 2019

Op een klassieke fiets rijden vrouwen een stuk trager dan mannen, maar op een elektrische is het net omgekeerd. Terwijl mannen daarop gemiddeld 18 kilometer per uur halen, is dat bij vrouwen vlotjes 22 per uur, zo blijkt uit een studie van de FOD Mobiliteit en veiligheidsinstituut Vias. "Daar zit de trots van de man voor iets tussen", klinkt het bij Okra Sport. "Die wil langer op een gewone fiets blijven rijden en als hij dan toch plooit, zet hij de ondersteuning het liefst op een lage stand. Vrouwen kiezen wel volop voor het comfort van dat duwtje in de rug, waardoor ze sneller rijden." Met meer gevaarlijke situaties tot gevolg. (BHL)