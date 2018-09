Vrouw doodgeslagen tijdens zoveelste ruzie DADER STOND BIJ POLITIE BEKEND VOOR PARTNERGEWELD Wouter Demuynck en Jef Van Nooten

07 september 2018

06u20 1 De Krant Hij stond bekend voor partnergeweld. De politie was al meermaals bij hem aan de deur geweest. Dat weerhield Danny S. (48) er niet van zijn vriendin (56) dood te slaan tijdens een zoveelste ruzie. De dader sloeg op de vlucht, maar kon 12 uur na het drama worden ingerekend.

Danny S., een werkloze man die in een vorig leven vrijwillig brandweerman was, plaatste woensdagavond rond 20 uur nog een bericht op Facebook. Dat hij al jaren voor het Vlaams Belang stemt en dat ook zal blijven doen. Drie uur later kreeg de lokale politie in Neteland een oproep van de zus van Danny. Haar broer stond hevig bloedend bij haar voor de deur en vertelde dat zijn vriendin was overleden. De zus verwittigde de politie, Danny vluchtte weg met zijn auto.

