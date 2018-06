Vrouw dient klacht in na arbeidsongeval: "Mijn man kwijt door die defecte takelwagen" Ken Standaert en Jürgen Eeckhout

27 juni 2018

05u00 0 De Krant Een werkongeval heeft maandagavond het leven gekost aan de Gentse takelaar Bjorn Temmerman (27). Na een zoveelste defect aan het laadplatform voerde hij zelf een controle uit, maar het zware gevaarte brak af en verpletterde de man. "Die wagen vertoonde al een maand gebreken", zegt z'n vrouw Vanessa Van Bever, die een klacht indient.

Maandagavond 19 uur. Bjorn Temmerman heeft net bij machineverhuurder Boels in Ninove enkele opdrachten uitgevoerd met zijn takelwagen en is op de terugweg richting Gent. Na amper een kilometer merkt hij op dat er iets niet pluis is met het hydraulische laadplatform en zet hij zich op de pechstrook aan de Koning Boudewijnlaan. Hij kruipt tussen het omhoogstaande laadplatform en het chassis van de takelwagen, maar dan slaat het noodlot toe. Het twee ton zware platform stuikt in elkaar en verplettert de jonge takelaar. Uit de eerste vaststellingen van het arbeidsauditoraat blijkt dat de lasnaad die het platform met de takelwagen zelf verbindt, afbrak. "Een deskundige zal moeten uitzoeken hoe die breuk tot stand gekomen is", zegt arbeidsauditeur Koen Nevens, die de takelwagen in beslag liet nemen en ook zal onderzoeken of Bjorns werkgever - takelbedrijf Lybaert - inbreuken gepleegd heeft op de arbeidswetgeving en de veiligheidsvoorschriften.

