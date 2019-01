Vrouw die transmigrant doodreed op E40 niet naar rechter 10 januari 2019

De vrouw die begin vorig jaar een vluchtende transmigrant doodreed op de E40 in Jabbeke, zal zich niet voor de rechtbank moeten verantwoorden. Het parket van Brugge heeft besloten dat Brigitte Vyvermans (61) geen enkele schuld treft. De migrant, een 39-jarige Ethiopiër, vluchtte weg van de politie en stak plots de snelweg over. Vyvermans kon hem niet ontwijken. De vrouw probeert het ongeval nog steeds een plaats te geven. "Op de snelweg rijden heb ik sindsdien niet meer gedaan. Ook 's avonds zit de schrik er goed in als ik met de auto rij. Lange afstanden doe ik met de trein." De vrouw begrijpt ook niet dat ze de kosten aan haar wagen - "zo'n 4.000 euro" - zelf moet betalen. (MMB)