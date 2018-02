Vrouw die transmigrant doodreed, durft niet meer op snelweg 06 februari 2018

De vrouw die vorige week een transmigrant doodreed op de E40 in Jabbeke is nog steeds in shock. "Ik kon er helemaal niks aan doen", doet Brigitte Vyvermans (60) voor het eerst haar verhaal. "Plots verscheen er een schim voor mijn wagen. Ik reed niet te snel en had niet gedronken... Enkele seconden later was ik een doodrijdster. Met die stempel moet ik vanaf nu door het leven." Ondertussen loopt het onderzoek naar de omstandigheden en aansprakelijkheid nog volop. De kans lijkt klein dat de vrouw voor de rechter moet komen, maar de gevolgen voor haar zijn al loodzwaar. "Ik durf de snelweg niet meer op", zegt ze. "Ik moet mezelf verplichten om achter het stuur te kruipen. Emotioneel is het een enorme last om dragen." (MMB)

