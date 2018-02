Vrouw die op snelweg overstekende transmigrant aanreed: "Ik ben een doodrijdster. Daar moet ik nu mee leven" MMB

06 februari 2018

00u00 0 De Krant "Ik heb iemand doodgereden. Met die stempel moet ik de rest van mijn leven verder, ook al kon ik er niks aan doen." Brigitte Vyvermans (60) uit De Haan reed vorige week een transmigrant aan op de E40 in Jabbeke en heeft nog steeds de grootste moeite om de aanrijding een plaats te geven. Op een snelweg rijden zal ze nooit meer doen. Ze vraagt het Brugse parket om haar niet te vervolgen voor het dodelijke ongeval. Bovendien zal de vrouw bijna volledig zélf moeten opdraaien voor de kosten aan haar wagen.

Brigitte Vyvermans uit De Haan was vorige week maandag op de terugweg naar huis toen het iets na 23 uur gruwelijk fout liep langs de E40 in Jabbeke. De politie was er net bezig met een grootschalige controleactie tegen transmigranten rond de snelwegparking. Een 39-jarige Ethiopiër zag maar één vluchtroute en liep halsoverkop de snelweg over. Ahmed Mohammed had geen oog voor het verkeer en werd aangereden door de Opel Corsa van Brigitte. Hij stierf ter plaatse.

"Het ging allemaal zo snel", zegt Brigitte, die een trauma opliep en - allicht door de shock - nog altijd last heeft van kleine black-outs. "Ik reed zeker niet te snel. Maximaal 100 km/u, schat ik. Plots zag ik een schim voor me opduiken. In een reflex probeerde ik mijn stuur over te draaien. Het was zó schrikwekkend. Remmen had geen zin. In een fractie van een seconde vloog die man over mijn wagen."

