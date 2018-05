Vrouw die man mogelijk in brand stak voor onderzoeksrechter 29 mei 2018

John Malembiteva, de 48-jarige man die zondagavond levensbedreigende brandwonden opliep bij een incident in het Vlaams-Brabantse Affligem, is in het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek bezweken aan zijn verwondingen. Zijn 44-jarige vrouw werd die avond gearresteerd en verscheen al voor de onderzoeksrechter. "Er zijn aanwijzingen dat ze haar man overgoten heeft met benzine en hem dan in brand heeft gestoken", valt bij het parket te horen. "Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag." Het slachtoffer zou dit ook zelf nog verklaard hebben aan een buur. Familiale problemen zouden aan de oorzaak liggen. (TVP)

