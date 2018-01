Vrouw die lijk campingmoord vervoerde, blijft aangehouden 00u00 0

Kelly D. (20) blijft aangehouden in het onderzoek naar de campingmoord in Middelkerke. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling gisteren beslist. De vrouw en haar vriend Bruno C. blijven dus in de cel voor lijkverberging, nadat het verminkte lichaam van Mihaël P. (36) ontdekt werd in de koffer van haar wagen tijdens een alcoholcontrole van de politie. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en ook zijn geslachtsdelen waren in brand gestoken. De feiten bleken te hebben plaatsgevonden in een caravan op camping Marva 3, even verderop. Huurder Alain D. (43) zou degene zijn die het slachtoffer heeft omgebracht. Wat de rol is van Julien B. (28) en Romuald V. (30), de andere aanwezigen in de caravan, moet nog worden onderzocht. (DJG)

