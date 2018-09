Vrouw die homo's aanviel, maakte eerder al slachtoffers 06 september 2018

De 21-jarige Kroatische vrouw en haar 23-jarige Bulgaarse vriend die vorige maand met een metalen staaf een homokoppel in elkaar had geslagen in de Scandinaviëstraat in Gent zullen zich voor de correctionele rechter moeten verantwoorden. Dat heeft de raadkamer beslist. Volgens de raadkamer zijn de opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid het gevolg van hun haat tegen holebi's. Hierdoor kan hun straf verdubbeld worden tot maximaal vijf jaar.

