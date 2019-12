Exclusief voor abonnees Vrouw die baby te vondeling legde toch voor rechter 13 december 2019

Hoewel ze eerst zonder straf wegkwam, riskeert een vrouw uit Antwerpen alsnog tot drie jaar cel nadat ze haar baby te vondeling had gelegd. Het parket was tegen die eerdere beslissing in beroep gegaan, waardoor ze nu naar de correctionele rechtbank is doorverwezen.

