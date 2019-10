Exclusief voor abonnees Vrouw danst voor leeuw, leeuw apprecieert het matig 03 oktober 2019

Een vrouw riskeerde vorige zaterdag haar leven toen ze over de afsluiting van het leeuwenverblijf in de Bronx Zoo in New York klom en naar een mannetjesleeuw toestapte. De vrouw en het dier stonden op een paar meter van elkaar met tussen hen in een smalle gracht. De vrouw wuifde naar de leeuw en voerde zelfs een dansje op, wat de koning van de jungle volgens getuigen maar matig kon appreciëren. Sommigen dachten dat de vrouw bij een act hoorde, maar dat bleek niet het geval. Toen ze op eigen houtje terugkeerde, werd ze nog voor de politie arriveerde door het personeel van de dierentuin naar buiten begeleid.

