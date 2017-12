Vrouw bijt receptioniste in de arm 00u00 0

Op de parking van een hotel in Luik heeft een vrouw van Mexicaanse afkomst een receptioniste in de arm gebeten. In de hal van het Ibis-hotel in Rocourt ontstond gisteren een woordenwisseling tussen twee medewerkers van het hotel en een klant, een 33-jarige vrouw uit Houthalen die tijdens de nacht mannen had ontvangen op haar kamer. Het hotelpersoneel vermoedde dat er sprake was van prostitutie, wat verboden is in het hotel. Toen een receptioniste aan het einde van haar dienst het hotel verliet en naar haar auto wilde gaan om huiswaarts te keren, volgde de vrouw haar. Het kwam tot een gevecht waarbij de vrouw uit Houthalen de receptioniste in de bovenarm beet. De politie pakte de vrouw op. (PhG)