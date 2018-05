Vrouw bevalt na hartstilstand 08 mei 2018

De Nederlandse hulpdiensten zijn in Hulst, net over de grens met ons land, opgeroepen voor een hoogzwangere vrouw die een hartstilstand had gekregen. De vrouw was in een bakkerij toen ze in elkaar zakte. Ze kon gereanimeerd worden, maar de artsen moesten het kind ter plekke met een keizersnede ter wereld brengen. Een traumahelikopter bracht moeder en kind naar het ziekenhuis. Die helikopter kon niet meteen landen, omdat een drone de reddingsactie filmde. "Dit bracht de hulpverlening in gevaar", aldus de politie. Het ziekenhuis wil geen commentaar geven over de toestand van de moeder en de baby. (KAV)