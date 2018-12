Vrouw bestolen terwijl ze op kerstdag graf van haar man bezoekt 28 december 2018

Een 55-jarige vrouw uit Zaffelare kreeg op kerstdag een zware klap te verwerken. Samen met een vriendin ging Annick Debbaut 's ochtends naar het kerkhof in Lochristi, om er haar man te groeten die in september overleed. Terwijl ze bij het graf stonden, braken dieven vijftien meter verder in haar auto in en stalen de handtas van Annick én haar vriendin. Ook de gsm van de vrouw werd buitgemaakt, met daarop de laatste foto's van haar man. "Onmenselijk is het, hoe kan je zoiets doen?" Het is al de vierde diefstal in drie maanden tijd op het kerkhof in Lochristi. "Een werkende bewakingscamera die gericht staat op de parking zou al wonderen doen", zegt het slachtoffer. Ze hoopt dat de dieven haar gsm terugbrengen. "Het geld interesseert me niet, enkel de foto's. Het waren foto's van zijn laatste dagen thuis." De lokale politie is een onderzoek gestart. (DJG)

