Vrouw belt politie omdat man haar niet binnenlaat in slaapkamer 25 augustus 2018

Dat de politie soms wel érg bizarre oproepen krijgt, daar kunnen ze in Lokeren over meespreken. Woensdagavond rond 22.10 uur belde een vrouw de politie op omdat ze niet binnenmocht in de slaapkamer. Haar man had de deur langs binnen vastgedraaid. De reden? Het was haar beurt om de poes binnen te roepen. Zolang dat niet gebeurd was, mocht ze van haar man niet in de slaapkamer. Ter info: de politie is niet langsgeweest. Of de vrouw op de zetel of alsnog naast haar man geslapen heeft, is niet duidelijk. (PKM)

