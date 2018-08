Vrouw Assad heeft borstkanker 09 augustus 2018

De echtgenote van de Syrische dictator Bashar al-Assad heeft borstkanker. Dokters ontdekten een tumor in een borst van Asma al-Assad (42) en zijn gisteren gestart met de behandeling. De kanker is volgens de Syrische autoriteiten in een vroeg stadium ontdekt. Asma studeerde, werkte en woonde lange tijd in Londen, waar ze ook geboren werd. Haar ouders zijn Syriërs. Ze huwde Bashar al-Assad in 2000. Het koppel heeft drie kinderen -twee zonen en een dochter.