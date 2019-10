Exclusief voor abonnees Vrouw (88) gedood bij steekpartij in hartje Antwerpen 14 oktober 2019

Een 88-jarige vrouw is gisteravond overleden na een steekpartij in de Antwerpse studentenbuurt. De vrouw zou op straat zijn aangevallen en werd nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar stierf ze aan haar verwondingen. De verdachte sloeg op de vlucht, maar zou intussen opgepakt zijn - al wou het parket dat niet bevestigen. "Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag", zegt Stéphanie Chomé van het parket van Antwerpen. "De omstandigheden worden onderzocht. De onderzoeksrechter heeft een communicatiestop ingevoerd in het belang van het onderzoek." De verdachte zou een man met Oost-Europese roots zijn. Wellicht woonde hij in hetzelfde appartementsgebouw als het slachtoffer.