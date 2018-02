Vrouw (87) maakt val van 25 meter 20 februari 2018

Een 87-jarige vrouw is gisteravond om het leven gekomen na een val vanop 25 meter hoogte uit een appartementsgebouw op het Antwerpse Kiel. Omdat het om een verdacht overlijden ging, liet de politie het gerechtelijk labo ter plaatse. Aanvankelijk werden alle mogelijke pistes opengehouden. De precieze omstandigheden waren gisteravond niet duidelijk, maar het is niet uitgesloten dat de vrouw onwel werd en daardoor over de balustrade viel. (PLA/VTT)