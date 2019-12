Exclusief voor abonnees Vrouw (85) sterft na aanrijding met tractor 07 december 2019

In Beervelde, een deelgemeente van Lochristi, is gisteren rond 15 uur een vrouw van 85 aangereden door een tractor. Ze overleefde de klap niet. "Ik rijd al dertig jaar met de tractor", vertelt de 53-jarige landbouwer uit Lochristi. Enkele uren na het ongeval was hij nog steeds zwaar in shock. "Nog nooit heb ik een accident gehad. Ik begrijp nog altijd niet hoe dit is kunnen gebeuren. Ik reed amper 30 per uur. De dame stak zonder te kijken over, dat hebben twee ooggetuigen bevestigd. Voor ik het wist, was er de klap." De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De bestuurder van de tractor blies negatief. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan, die de precieze omstandigheden van het ongeluk onderzoekt. (CEMG)

