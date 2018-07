Vrouw (84) in levensgevaar na botsing met fietser 03 juli 2018

00u00 0

De politie van Knokke-Heist is op zoek naar een fietser die zondag bij een val op de Zeedijk ook een 84-jarige vrouw ten val bracht. De dame werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd nadat ze met haar hoofd de stoeprand raakte. Het ongeval gebeurde rond 11.40 uur ter hoogte van het Van Bunnenplein. De fietser is een blanke man met gebruinde huid en is tussen de 60 en 70 jaar oud. Hij is kalend en spreekt Nederlands. Wie meer info heeft, kan gratis bellen naar 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@ police.belgium.eu. (MMB)