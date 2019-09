Exclusief voor abonnees Vrouw (79) komt om bij kettingbotsing, kleindochter (18) zwaargewond 28 september 2019

Bij een zware kettingbotsing op de A12 richting Antwerpen is een 79-jarige vrouw uit Boom omgekomen. Hulpverleners probeerden haar nog te reanimeren, zonder succes. Haar kleindochter van 18 moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden, net als de bestuurder die inreed op de file. Het ongeval gebeurde gisteravond op de grens tussen Schelle en Aartselaar in volle avondspits, rond halfzes. De ravage was enorm: een vrachtwagen reed drie personenwagens aan flarden.

