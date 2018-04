Vrouw (72) verdrinkt in moeras naast E40 24 april 2018

Mountainbikers hebben afgelopen weekend het lichaam gevonden van een 72-jarige vrouw op een aardeweg naast de E40 in Affligem. De politie gaat niet uit van kwaad opzet. Angelina 'Angèle' De Heyn uit het Vlaams-Brabantse Halle zou enkele dagen ervoor, mogelijk al op woensdag, verdronken zijn in moerasgebied. Ze zou zich vastgereden hebben in een drassige weg en geprobeerd hebben te voet weg te geraken. Dat het zo lang geduurd heeft voor het lichaam van de vrouw gevonden is, is opmerkelijk. De politie was immers al twee keer ter plekke geweest op zaterdag, na een melding over het stilstaande voertuig en nadat andere bestuurders geblokkeerd zaten door de Volkswagen van de vrouw. Niemand merkte haar toen op en de agenten gingen ervan uit dat de eigenaar de wagen nog zou laten takelen. (TVP)

