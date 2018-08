Vrouw (61) die in woningbrand stierf blijkt vermoord 31 augustus 2018

Een woningbrand met dodelijke afloop in het Limburgse Elen krijgt plots een héél andere wending. Uit de autopsie blijkt dat de 61-jarige Gerty Vanhoef al voor het uitbreken van de brand met geweld om het leven werd gebracht. De politie is een moordonderzoek gestart. Het parket is nu op zoek naar getuigen die de bewuste avond van 28 augustus verdachte zaken zagen aan de Damiaanhoeve of in de omgeving van de Damiaanstraat in Elen. "Alle pistes worden momenteel onderzocht en er zijn nog geen verdachten in het vizier", zegt het parket. Het was Bert Bohnen - de man van Gerty - die de rookpluim ontdekte en naar binnen stormde om zijn vrouw te redden. Hij kon haar nog naar buiten dragen, maar alle hulp bleek te laat. De man liep zelf ook brandwonden op aan de handen.

