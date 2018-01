Vrouw (60) ontsnapt uit woning na blikseminslag 19 januari 2018

Een 60-jarige vrouw is gisteravond kunnen ontsnappen uit een brandende woning in De Haan toen de bliksem er rond 19 uur insloeg. Het huis stond meteen in lichterlaaie. "Toch kon de vrouw op eigen houtje ontsnappen. Ze heeft zelfs haar poezen nog gered", klinkt het bij de lokale politie. "Daarna verwittigde ze zelf de hulpdiensten. Ze was in shock en werd in onze combi opgevangen. Ze kan terecht bij familie." Het huis in de deelgemeente Klemskerke is volledig uitgebrand. De brandweer had uren werk om het vuur onder controle te krijgen. (BBO/MMB)

