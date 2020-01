Exclusief voor abonnees Vrouw (60) en dochters geven zich aan na inferno in Duitse zoo 03 januari 2020

De oudejaarsavondbrand in het apenverblijf in de zoo van het Duitse Krefeld is vermoedelijk veroorzaakt door een 60-jarige vrouw en haar twee volwassen dochters. De drie hebben zichzelf gisteren aangegeven. Zij gaven toe vijf Thaise lampionnen te hebben opgelaten dinsdag, die er hoogstwaarschijnlijk voor gezorgd hebben dat het apenverblijf in vlammen opging. Bij de brand kwamen meer dan dertig apen om, enkel twee chimpansees overleefden de vuurzee. "Het is de zwartste dag in de geschiedenis van de zoo", zei directeur Wolfgang Dressen.

