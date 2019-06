Exclusief voor abonnees Vrouw (55) al vijf dagen in ziekenhuis door Prik van giftig visje 24 juni 2019

00u00 0

De kleine pieterman heeft weer toegeslagen. Een Antwerpse vrouw van 55 werd op strandvakantie in Knokke gestoken door het giftige visje. Voor de meeste slachtoffers van het venijnige diertje, dat zich in ondiep water en nat zand nestelt, resulteert dat enkel in hevige pijn. Isabelle Van Hulle reageerde wel heel hevig op het gif. Ze werd onwel, stortte in elkaar en moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Pas wanneer een chirurg erbij werd gehaald, kon de juiste diagnose gesteld worden - de vrouw dacht enkel op een schelpje te hebben gestapt toen ze een prik voelde. Het is nog niet duidelijk hoelang ze nog in het hospitaal moet recupereren. Ze heeft wel een tip voor andere badgasten: "Laat zeker kinderen altijd watersandalen dragen." (BSB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis