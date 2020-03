Exclusief voor abonnees Vrouw (51) zwaargewond na botsing met kusttram 02 maart 2020

Een 51-jarige vrouw uit Zonnebeke is zwaargewond geraakt toen de auto waarin ze als passagier zat, gegrepen werd door de kusttram. Het ongeval gebeurde zaterdag even na 18 uur in Koksijde. De man van het slachtoffer zat aan het stuur. Volgens de politie sloeg hij linksaf, net op het moment dat de tram kwam aangereden. Het kwam tot een zware botsing, waarbij de auto werd meegesleurd. De 51-jarige bestuurder zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. Zijn echtgenote is er erger aan toe: zij vocht een tijd voor haar leven, maar haar toestand is ondertussen stabiel. (MMB)