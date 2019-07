Exclusief voor abonnees Vrouw (51) dood gevonden, partner verhoord 29 juli 2019

00u00 0

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een sterfgeval van een vrouw in het centrum van Bilzen. Gisterochtend rond 3 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar haar appartement, maar ze konden de 51-jarige vrouw niet meer redden. Een forensisch team en het gerechtelijk lab werden ter plaatse gestuurd. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw om het leven kwam. Haar vriend was aanwezig en is gisteren als verdachte verhoord. Er zal nog een uitgebreide lijkschouwing gebeuren. (MMM)