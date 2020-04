Exclusief voor abonnees Vrouw (49) doodgestoken door haar ex 14 april 2020

Een vrouw die afgelopen weekend dood werd gevonden in een huis in het Limburgse Halen, blijkt gedood te zijn door haar ex-vriend. Michel T. (56) heeft gisteravond bekend dat hij Anja Vlayen (49) heeft doodgestoken. "De stoppen zijn bij hem doorgeslagen toen hij hoorde dat ze een nieuwe vriend had. Hij heeft een mes gepakt en haar aangevallen", aldus zijn advocate. Het slachtoffer was negen jaar samen met de man, maar de twee besloten onlangs uit elkaar te gaan. Anja zou dit weekend nog enkele spullen ophalen bij haar ex, maar daar kwam het tot een confrontatie. Eerst verzon Michel T. nog dat hij Anja dood terugvond en dat het om een wanhoopsdaad ging. Maar messteken toonden snel aan dat er kwaad opzet in het spel was. Het parket wil niet bevestigen dat er een verdachte is opgepakt. (MMM)

